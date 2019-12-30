شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يغلق باب التقدم لدورته الخامسة ..غدا

نوه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن اخر موعد لاستلام الأعمال المسرحية المرشحة لمسابقات المهرجان ( مسابقة العروض الكبري ، مسابقة المونودراما ، مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ) وهو غدا الثلاثاء.



وأكدت إدارة المهرجان على ان لا توجد نية داخل لمد فترة استقبال العروض نظرًا لكثرة العروض التي تقدمت بالفعل والتي تم استقبالها خلال الأشهر الماضية والتي تجاوزت الـ 100 عرض مسرحي .



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020.



وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.