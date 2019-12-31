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اقتصاد

7.7 مليار جنيه محفظة المعاملات الإسلامية ببنك مصر في العام المالي الماضي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيى
أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن وصول إجمالي فروع المعاملات الإسلامية " كنانة" لـ44 فرعا على مستوى الجمهورية بمحفظة ائتمان تبلغ 7.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

قال البنك في تقرير صادر عنه إن تلك المحفظة شملت قطاعات " التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين"، سواء ائتمان الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح البنك أنه سبق تقديم برامج مرابحة في " الحج والعمرة، السلع المعمرة، الرحلات السياحية، شراء السيارات، المصروفات الدراسية ومستلزماتها.

وذكر البنك أنه تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل بقيمة 934 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 357 مليون جنيه عن العام السابق له.
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