علاء عابد: دعوة مصر لاتخاذ موقف عربي ضد تدخلات تركيا في ليبيا يؤكد محورية دورها

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربى، إن طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين؛ لبحث التدخل التركي في أزمة ليبيا، خطوة تؤكد دور مصر المحورى فى المنطقة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وأنها لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح عضو البرلمان العربى، أن مصر كانت وستظل دائما رمانة الميزان فى المنطقة، ولن تسمح لأحد أن يعبث بالاستقرار والأمن والسلم العالم، ولهذا سارعت بالتقدم بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع؛ من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، على أن يتم اتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.



وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقدم مصر بالطلب، وإجراء الأمانة العامة للجامعة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية للمجلس، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية بالشأن الليبي، وإدانة قوى التجمعات الوطنية الليبية التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.