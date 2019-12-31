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أخبار العالم

بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي بشأن قصف العراق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، بيانا، قال فيه إن قوات التحالف الدولي ضد داعش قصفت 5 أهداف لمليشيا "كتائب حزب الله" 3 منها في العراق، و2 في سوريا.

وأضاف "إسبر" في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "ناقشنا مع الرئيس دونالد ترامب خيارات أخرى بعد الضربات التي استهدفت مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا".

واستطرد وزير الدفاع الأمريكي: "سنتخذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة للدفاع عن النفس وردع أي سلوك سيء من قِبل المليشيات أو إيران".

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