بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي بشأن قصف العراق

أصدر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، بيانا، قال فيه إن قوات التحالف الدولي ضد داعش قصفت 5 أهداف لمليشيا "كتائب حزب الله" 3 منها في العراق، و2 في سوريا.



وأضاف "إسبر" في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "ناقشنا مع الرئيس دونالد ترامب خيارات أخرى بعد الضربات التي استهدفت مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا".



واستطرد وزير الدفاع الأمريكي: "سنتخذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة للدفاع عن النفس وردع أي سلوك سيء من قِبل المليشيات أو إيران".



