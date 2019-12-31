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رياضة

الإصابات العضلية تضرب صفوف الترجي التونسي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:45 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، عن أنه سيفقد جهود الثلاثي خليل شمام، وسامح الدربالي، والغاني كوامي بونسو، لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابات عضلية.

وأصيب اللاعبون الثلاثة خلال تعادل بطل إفريقيا سلبًا مع ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي.

ويتصدر الترجي بطل آخر نسختين، المجموعة الرابعة، في دور المجموعات بسبع نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي المغربي
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الإصابات العضلية تضرب صفوف الترجي التونسي

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