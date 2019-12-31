سعد سمير يتوجه إلى ألمانيا غدًا.. وفولتر يجري جراحة أكيلس للاعب

يسافر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء؛ استعدادا لإجراء عملية جراحية في وتر أكيلس.



وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي خلال الـ٢٤ساعة الماضية كافة الأمور الخاصة بسفر اللاعب، خصوصا أنه يمتلك تأشيرة دخول ألمانيا، وهو ما ساعد على إنهاء إجراءات سفره وتحديد موعد الجراحة بشكل سريع.



من جانبه، أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن سعد سمير سيجري عملية وتر أكيلس مع الطبيب الألماني ماركوس فولتر.



وأوضح الجهاز الطبي أن تحديد الألماني فولتر جاء لتخصصه في إجراء جراحات وتر أكيلس.



وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

