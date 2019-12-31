ارتفاع مفاجئ.. عيار 21 يسجل 679 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات فى الجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 679 جنيهًا، وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 679 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 776 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18



وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء ، عيار 18، نحو 582 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 454 جنيها.



السعر العالمي للذهب



وسجل السعر العالمى للذهب نحو 24134 جنيها للأوقية.



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب 5432 جنيها.



اسعار الذهب بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.