AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين: معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة تمثل الفشل الوحيد في 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:07 م
الكرملين
الكرملين
Advertisements
أ ش أ
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، "إن المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي في روسيا تعتبر الفشل الوحيد في هذا العام"، مشيرا إلى أنه لأسباب موضوعية كان مستوى الرفاهية في روسيا إما يعتريه الجمود أو انخفض خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن الإنجاز الأهم لعام 2019 يتمثل في استقرار المجالين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار إلى أن مثل هذه الوتيرة السلبية تمنع الحديث عن نمو اقتصادي ضخم في الوقت الحالي، موضحا أن الإنجاز الاقتصادي الرئيس هو الاستقرار الاقتصادي الكلي المضمون بشكل تام، بالرغم من الأجواء غير الودية التي يعيشها الاقتصاد الروسي والنظام الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "إذا تحدثنا عن الإخفاقات، يمكن الحديث هنا عن أن معدل النمو لا يزال متواضعًا"، مؤكدا أن لدى بلاده الكثير من الاحتياطات لتعزيز هذه المعدلات في السنوات المقبلة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكرملين: لا نعلم شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات في موسكو

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لـ إسرائيل

روسيا: لم نتلق ردودا من ترامب وكيم على دعوتهما للاحتفال بذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية

ترشيحاتنا

شاهد.. إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية

4 أبراج لم يحالفها الحظ.. تعرف على الأبراج الأكثر حظًا في 2020

هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

تعليم الدقهلية تحيل واقعة تعدي ولي أمر على طالب بسكين في المنزلة للتحقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة

بالألعاب النارية.. جوجل تحتفل برأس السنة الجديدة بطرق مبتكرة