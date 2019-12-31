الكرملين: معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة تمثل الفشل الوحيد في 2019

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، "إن المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي في روسيا تعتبر الفشل الوحيد في هذا العام"، مشيرا إلى أنه لأسباب موضوعية كان مستوى الرفاهية في روسيا إما يعتريه الجمود أو انخفض خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.



وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن الإنجاز الأهم لعام 2019 يتمثل في استقرار المجالين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.



وأشار إلى أن مثل هذه الوتيرة السلبية تمنع الحديث عن نمو اقتصادي ضخم في الوقت الحالي، موضحا أن الإنجاز الاقتصادي الرئيس هو الاستقرار الاقتصادي الكلي المضمون بشكل تام، بالرغم من الأجواء غير الودية التي يعيشها الاقتصاد الروسي والنظام الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "إذا تحدثنا عن الإخفاقات، يمكن الحديث هنا عن أن معدل النمو لا يزال متواضعًا"، مؤكدا أن لدى بلاده الكثير من الاحتياطات لتعزيز هذه المعدلات في السنوات المقبلة.



