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تكنولوجيا

القبض على شاب بسبب رسالة على تليجرام

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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كريم جمال
ألقت السلطات الأمنية القبض على شاب يبلغ من العمر 34 عامًا فى سنغافورة، بعدما أرسل رسائل محرضة على العنف عبر تطبيق تليجرام الشهير للمراسلات الفورية المجانية.

وبحسب channelnewsasia، كشفت الشرطة أن المتورط فى الواقعة أرسل العديد من الرسائل المحرضة للعنف على العديد من جروبات الدردشة.

وطالب أعضاؤها بالتجمع بمتنزه Punggol فى التاسعة مساءً، مطالبًا الجميع بإحداث إصابات بأى من أفراد الأمن فى الشوارع فور مشاهدتهم.

بعد إبلاغ العديد من مستخدمى التطبيق عن الشخص ومن ثم التأكد من هويته، ألقت الشرطة القبض على الرجل في العاشرة صباح أمس الثلاثاء.

وعثروا بحوذته على اثنين من الهواتف المحمولة استخدمها فى التحريض على العنف، وينتظر السجن بعقوبة قد تصل بالحبس إلى 5 سنوات.
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