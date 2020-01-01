غير متوقعة.. زوجة أحمد السقا تكشف عن أكلته المفضلة

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن أكثر الأكلات التى يفضلها من يديها، وقالت أنه يحب محشى البصل.



وإعترف السقا خلال وجودة ببرنامج it's show time، الذي تقدمه زوجته الإعلامية مها الصغير أنه يشجع نادى الزمالك.



وأكد أحمد السقا، أنه في الفترة الأخيرة أصبح نشيطا على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مرددا: «علاقتي بالـ سوشيال ميديا طيبة إلى حد ما».

