إنجي على تشعل السوشيال ميديا في رأس السنة.. فيديو

خطفت الإعلامية إنجي علي، الأنظار إليها بعد نشرها فيديو جديداً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه برأس السنة.





وعلقت "إنجي" علي الفيديو: "سنة سعيدة عليكم 2020 وعام جديد".





وظهرت إنجي علي، فى الفيديو، مرتدية فستانا شفافا ومكشوف الصدر.





يذكر أن آخر أعمال انجى على مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي الذى تم عرضها خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.





يشارك في بطولة العرض الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وهالة فاخر، وماجد المصري، وسعد الصغير، وإنجي علي، واوس اوس، وعصام كاريكا.



