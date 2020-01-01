"سموم الإسكندرية" يستقبل 5 أشخاص مصابين بالتسمم لتناولهم خمورا مغشوشة

استقبل مركز السموم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص مصابين بالتسمم إثر تناولهم خمورا وكحوليات مغشوشة ومخلوطة بـ "الكحول الميثيلي والسبرتو الأحمر" خلال احتفالات رأس السنة.



وأوضحت قالت الدكتورة مها غانم، المشرف على المركز، إن المصابين تناولوا المصل ومازالوا تحت الرعاية المشددة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا، مساء أمس، حذر فيه من تناول الخمور المغشوشة خلال أعياد الكريسماس "رأس السنة"، وذلك لخطورتها الداهمة على المستهلكين.



وأكد المركز، أن الخمور المغشوشة لها أضرار خطيرة حيث تسبب حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوي فوري إضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.