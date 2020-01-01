مدير الكرة بالأهلي يغادر لزيمبابوي قبل سفر البعثة بـ 48 ساعة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه سيتوجه إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ 48 ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ ، حيث أنه من المقرر أن يواجه الأهلي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم 11 من الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأوضح مدير الكرة أن موعد السفر سيتحدد بشكل نهائي بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم.



من جانبه، حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة برحلة زيمبابوي، ومراجعة كافة الأمور الخاصة بإجراءات السفر، والإقامة في زيمبابوي قبل السفر بمدة كافية، وفقا لتكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.



وكان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم قد انتهى من استخراج تأشيرات السفر إلى زيمبابوي.

