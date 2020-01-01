من الأجمل.. شاهد| نجوم كابلز وسناجل يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانات اللاتي تألقن فى الاحتفال بالكريسماس، لعام 2020، من ضمنهم الكابلز والسناجل.





واعتمد بعض النجوم بنشر بعض الصور مع شريك حياتهم برسائل رومانسية احتفالًا بالسنة الجديدة 2020، وكان عللى رأسهم الفنانة هنادى مهنا التى نشرت صورة لها مع خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابها على «إنستجرام».





وعلقت :"كل عام وأنتم بخير، يارب 2020 teb2a helwa 3aleina kolena و teb2a kolaha hob و saada و naga7 ham الحمد لله awi 3ala kol haga ، لا أعلم ما فعلت لتستحق كل هذا، وأستحق لك، أفضل ما لدي في 2019 تسليط الضوء على أكبر نعمة، بلدي، لسنوات عديدة أخرى" ، والاخر قام بالرد عليها برسالة رومانسية .





وظهر بعض النجوم السناجل بالاحتفال بـ ليلة رأس السنة 2020 ، ونشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة، جمعتها بشقيقتها خلال الاحتفال برأس السنة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مع اختى".





ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق بعض الصور خلال احتفالها بليلة رأس السنة برفقة ابنتها وشقيقتها وأحفادها.



