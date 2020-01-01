الدوري المصري.. محمد سمير يتقدم لـ المقاولون في شباك الاتحاد السكندري

أحرز محمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب هدف تقدم فريقه في شباك الاتحاد السكندري ضمن المباراة التي تجمعهما الآن في إطار منافسة الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز .



وتمكن محمد سمير من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 61"، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين بأقدام سيف الجزيري ليقابلها محمد طلعت برأسية ويتمكن عماد السيد حارس الاتحاد من التصدي لها لترتد إلى محمد سمير ليضعها في منتصف الشباك.



وخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وضيفه المقاولون العرب في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



وشهدت المباراة منافسة قوية حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز من أجل احتلال وصافة الدوري المصري والحفاظ على المنافسة.



وبدأ لاعبو الاتحاد السكندري بضغط كبير على لاعبي المقاولون من أجل إحراز أولى الأهداف ولكن استطاع لاعبي المقاولون العرب من الحفاظ على شباكهم.



وسادت حالة من الهدوء في أحداث المباراة وانحصار الكرة في منتصف الملعب، خصوصا عقب سيطرة لاعبي الاتحاد السكندري على أحداث المباراة وتشكيل الكرات العرضية والهجمات باستمرار.



وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمى: عماد السيد



خط الدفاع: السيد سالم، إسلام جمال، محمود رزق، أسامة العزب



خط الوسط: مروان عطية، هشام محمد، خالد الغندور



خط الهجوم: أحمد رفعت، خالد قمر، رزاق سيسيه



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث ببطولة الدوري المصري برصيد "20" نقطة بينما يتواجد المقاولون في المركز الثاني برصيد "22" نقطة ".