أسقف طما يترأس صلوات تكريس 5 فتيات للخدمة بـ الإيبارشية

شهدت إيبارشية طما بمحافظة سوهاج تكريس خمس فتيات من طالبات التكريس ممن اجتزن فترة الاختبار الخاص بطالبات التكريس البتولي.



صلى الصلوات الخاصة بتكريس الفتيات أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا إسحق وشاركه عدد كبير من كهنة الإيبارشية، وأقيمت الصلوات بدير القمص يسى ميخائيل بطما، كما صلى نيافته القداس الإلهي عقب انتهاء صلوات التكريس.



والمكرسات اللاتي تمت إقامتهن هن: تاسوني سوسنة، تاسوني ماريا، تاسوني مريم، تاسوني مهراتي، تاسوني دميانة، كما تم قبول خمس مبتدئات للتكريس و١٨ أخريات كطالبات تكريس.



يذكر أن نيافة الأنبا إسحق أنشأ في مارس الماضي بيتا للمكرسات بدير القمص يسى ميخائيل لإتاحة الفرصة للفتيات الراغبات في التكريس البتولي الخادم للالتحاق به.



وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد والتى تنتهي عقب قداس عيد الميلاد المجيد مساء الاثنين المقبل ، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس على مستوى جميع الايبارشيات بمصر والخارج، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.