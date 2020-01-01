أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص

حوادث أول أيام 2020.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين القداس

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفير بسقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري الفنجري في القادم من طريق النصر إلي منطقة الاستاد، اعلى منطقة طريق النصر.