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حوادث

أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:40 م
كوبري الفنجري
كوبري الفنجري
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أحمد مهدي
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمنطقة طريق النصر.

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تلقت شرطة النجدة بلاغا يفير بسقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري الفنجري في القادم من طريق النصر إلي منطقة الاستاد، اعلى منطقة طريق النصر.

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وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور وسيارات الاسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص داخل السيارة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

فيما تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقائدي السيارات توخى الحذر، وعدم القيادة بسرعات مرتفعة، وعدم الانشغال بغير الطريق.
أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص
أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص
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