أول نزيف على الأسفلت في 2020.. سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري ومصرع 3 أشخاص

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمنطقة طريق النصر.
أقرأ ايضا | حوادث أول أيام 2020.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين القداس
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفير بسقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري الفنجري في القادم من طريق النصر إلي منطقة الاستاد، اعلى منطقة طريق النصر.
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفير بسقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري الفنجري في القادم من طريق النصر إلي منطقة الاستاد، اعلى منطقة طريق النصر.
اقرأ ايضا | هتك عرض سيدة عامين بحجة فك وقف الحال
أقرأ ايضا | تحويلات مرورية بسبب أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة
وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور وسيارات الاسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص داخل السيارة.
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
فيما تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقائدي السيارات توخى الحذر، وعدم القيادة بسرعات مرتفعة، وعدم الانشغال بغير الطريق.
وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور وسيارات الاسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 3 أشخاص داخل السيارة.
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
فيما تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقائدي السيارات توخى الحذر، وعدم القيادة بسرعات مرتفعة، وعدم الانشغال بغير الطريق.