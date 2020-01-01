حوادث أول أيام 2020.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين القداس وغرق شاب في ترعة الإسماعيلية

مع بداية استقبال أول أيام العام 2020 شهدت بعض المحافظات العديد من الحوادث التى ضمت بين طياتها حوادث غرق وتصادم وهبوط أثناء الاحتفال بأول أيام العام الميلادى الجديد.. "صدى البلد" رصد فى التقرير التالى عددًا من الحوادث.









*هبوط بالدورة الدموية.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين قداس رأس السنة في طلخا





توفي أمين شرطة بمركز شرطة طلخا أثناء مباشرة عمله بتأمين كنيسة مار مرقس الرسولي بمدينة طلخا علي اثر تعرضه لـ هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية خلال تأمين قداس احتفالات رأس السنة الميلادية.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، بتعرض "صديق السمان"، ٤٤ عاما أمين شرطة بوحدة مباحث المركز للإغماء أثناء مباشرة عمله بتأمين كنيسة ماري مرقس الرسولي بطلخا خلال تامين قداس راس السنة الميلادية.





انتقل الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، وسيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتبين وفاته قبل وصوله للمستشفى .





وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.









*حاول تركيب مصباح.. مصرع طالب صعقا التيار الكهربائي في سوهاج





استقبل مستشفى سوهاج العام، طالبا جامعيا "جثة هامدة" عقب إصابته بـ صعق كهربائي اثناء تركيب مصباح بمنزله بدائرة مركز سوهاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول "حسام.م.أ" 24 عاما طالب ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة "إدعاء صعق كهرباء.





وبالفحص وسؤال عمه "علاء.ا.ا" 38 عاما موظف بالأوقاف ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بتركيب مصباح كهربائي بمنزله لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدي لصعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.





وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.









*مصرع نائب مدير إحدى الفنادق السياحية وإصابة زوجته عقب احتفالات رأس السنة بحادث تصادم





لقي شخص مصرعه وإصابة زوجته، فى الساعات الأولى من العام الجديد نتيجة حادث اصطدام سيارتين ملاكي بالقرب من طريق سوما باي جنوب مدينة الغردقة، عقب احتفالات رأس السنة .





تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير لاصطدام سيارتين بطريق سفاجا الغردقة.





على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة نائب مدير إحدى المنتجعات السياحية وإصابة زوجته تحميل جنسية أجنبية ، عقب الإنتهاء من احتفالات رأس السنة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي ، وأيضا المصابة.





وأكد مصدر طبي، أن حالة السيدة مستقرة، والاصابات عبارة عن سحجات وكدمات وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها.





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.





*غرق شاب ألقى بنفسه في ترعة بالإسماعيلية





سجلت محافظة الإسماعيلية أول حالة لـ مصرع شاب، مع بداية العام الجديد٢٠٢٠، وذلك لشاب عشريني، القي بنفسه من أعلى كوبري السكة الحديد بإحدى القرى.





وقالت شهود عيان ، فوجئ الأهالي مطلع العام الجديد بشاب في منتصف العشرينيات يلقى بنفسه في الترعة من كوبري قرية نفيشة البحرية، وقد تمكن رجال الإنقاذ من استخراج جثة شاب بعد مرور نصف ساعة من وقوع الحادثة.





وأكدت التحريات المبدئية للحادث، وفاة الشاب غرقا في ترعة الإسماعيلية لمروره بأزمة نفسية.





ويدعى المتوفى يدعي أحمد م. ا ٢٣ سنة مقيم عزبة العرب التابعة لمنطقة المنايف بمركز أبوصوير، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروفه المادية الغير مستقرة وانفصاله عن خطيبته.





ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى إلي مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.









*مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أجرة وملاكي بسوهاج





شهد طريق مطار سوهاج الدولي تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحادث وتم الدفع بسيارة الإسعاف، ونقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة، حدوث تصادم بين سيارة أجرة واخري ملاكي بسبب انفجار إطار السيارة الأولي واصطدامها وجها لوجه بالسيارة الثانية .





أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 أخرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي، وتم نقل 3 مصابين للمستشفى العام، و5 مصابين، للمستشفى الجامعي.



