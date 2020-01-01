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حوادث

مرور القاهرة: تحويلات مرورية بسبب أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:03 م
تحوبلات مرورية
تحوبلات مرورية
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محمد صبري
أعلنت الادارة العامة لمرور القاهرة عن تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة ، وإجراء تحويلة مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل حركة المرور بشارع عمر بن الخطاب القادم من مناطق شارع الحرية إاتجاه الثورة يسارًا إلى شارع المفتشين فيمينًا إلى شارع إبراهيم الشيخ فمحور الثورة مرة أخرى وذلك من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 إلى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 2/1/2020 .
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