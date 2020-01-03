فيديوجراف| فوائد مذهلة للقهوة الخضراء

تعمل القهوة الخضراء على تقليل الشهية وفي نفس الوقت تعمل على زيادة معدل حرق الدهون وينتج عن ذلك فقدان الوزن، تعمل القهوة الخضراء على زيادة هرمون الأنسولين الذي يعمل تنظيم معدل السكر في الدم.





كما أن القهوة الخضراء غنية بمادة الكافيين والتي تعمل على زيادة ضربات القلب وبالتالي يتم تسريع عملية حرق الدهون وخاصة المتراكمة في منطقة البطن.









فيديوجراف| سعودي يتهم والدته بتهمة غريبة

فيديوجراف| رد فعل غريب من بابا الفاتيكان .. كيف برره

فيديوجراف| أغرب أنواع الأسماك.. ذات اليد تسير على زعانفها



