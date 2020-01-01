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فن

تامر حسنى يعلق على مشاركته تيك توك بداية العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:06 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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محمد نبيل
تألقت "تيك توك" مع دقات عقارب الساعة معلنة دخولنا العام 2020، وشهد برج خليفة، الأيقونة الشامخة في دبي وأطول مبنى في العالم عرض أضواء LED مذهل، سلط الضوء على أبرز ملامح العام في "تيك توك".

وتزامن ذلك مع مشاركة المستخدمين لفيديوهات مبتكرة وملهمة على المنصة تستذكر العام الماضي كجزء من تحدي #My2019، وأخرى تعبّر عن أمنياتهم للعام الجديد مع حملة #أمنية2020.

مع بداية ٢٠٢٠ فتحت إدارة "تيك توك" الباب على فصل جديد في مشوارها العربي العالمي عنوانه التغير شكلًا ومضمونًا مع الإعلان اليوم عن تعاونها مع النجم تامر حسني بناءً على رغبة الملايين من مستخدمي "تيك توك" في الشرق الأوسط ممن أكدوا بأن النجم تامر حسني هو الفنان الأكثر شهرة وشعبية لدى جمهور الوطن العربي والجماهير الأجنبية على حد سواء، وعلى اعتبار "تيك توك" وجهة إبداعية تتيح للمستخدمين اكتشاف فيديوهات قصيرة وممتعة وحقيقية ومفيدة عبر الهاتف المحمول.

وفي الفترة الأخيرة تزايد الطلب بشكل كبير من المستخدمين ليكون النجم تامر حسني واجهة عربية راقية للعالم كله وأن يكون صاحب أول تحدي عربي عالمي على "تيك توك" لثقتهم في شهرته وأفكاره البنّاءة وأيضًا لمتابعة حياته ومشواره الملهم والمحفز.

ونشر النجم تامر حسنى أول فيديو على حسابه في "تيك توك" متمنيًا لقاعدة محبيه الضخمة والمتزايدة دوام النجاح، كجزء من تحدي #أمنية2020. وشجّع المستخدمين على التعليق على هذا الفيديو بأمنياتهم الشخصية والعامة لعام 2020، واعدًا بتحقيق أمنيات 5 معجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حدث وهو الأول من نوعه، وهو عرض التحدي مباشر على برج خليفة بدولة الإمارات.

وقال تامر حسني: "سعيدٌ باختياري من قبل الجمهور الدولي المشارك في تيك توك‘ فهي منصة محبوبة من الملايين لما تقدمه من فيديوهات مرحة. وآمل في تقديم فيديوهات ملهمة وإيجابية. كما أنني متحمس لبدء العام الجديد بأول تحدي عالمي لي من خلال بث روح الطموح والحلم مع بداية عام جديد بنيّة تمنّي السلام النجاح والتقدم والازدهار لكل العالم بأمنيتين الأولى شخصية والثانية عامة".
تامر حسنى يعلق على مشاركته تيك توك بداية العام الجديد
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