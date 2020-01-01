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رياضة

إصابة محمد جمال لاعب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة جمهورية شبين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:25 م
محمد جمال لاعب سيراميكا
محمد جمال لاعب سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تعرّض محمد جمال ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لإصابة، خلال مران اليوم، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة جمهورية شبين.

واشتكى اللاعب من بعض الآلام في العضلة الأمامية، وفضل الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق إراحته، مع إجراء أشعة الاطمئنان عليه.

من المقرّر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء جمهورية شبين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع جمهورية شبين، في الثانية والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة، والأخيرة في الدور الأول من مسابقة دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة".
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