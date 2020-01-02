في 6 أشهر.. عملاء كريم مصر يتبرعون بأكثر من 2 مليون جنيه

أعلنت شركة "كريم مصر"، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن وصول تبرعات عملاءها لأكثر من 2 مليون جنيه مصري لعدد من المؤسسات التنموية المحلية والعالمية، وذلك من خلال برنامج الولاء Careem REWARDS الذي تم إطلاقه على تطبيقها رمضان الماضي.



ومن خلال البرنامج، يحصل عملاء كريم على نقاط مقابل كل رحلة يقومون بها، ويمكن للعملاء الاستفادة من النقاط عن طريق الحصول على تخفيض على رحلاتهم أو التبرع بقيمتها لمؤسسات مجتمع مدني عن طريق التطبيق، ومنها مؤسسات مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومؤسسة مصر الخير (مشروع تعليم الأطفال في المناطق النائية)، ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وبرنامج الغذاء العالمي UN World Food Program، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR .



وفي هذا الإطار قالت رانيا جعفر، مدير عام كريم مصر، "فخورون بما حققه عملاؤنا من تبرعات على تطبيقنا الذكي، ويشرفنا التعاون مع عدد من أكبر المؤسسات التنموية لتصل التبرعات للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس صميم فلسفة "كريم" التي تؤمن بقدرة التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتيسير حياة الكثيرين بناءً على فهم عميق لمتطلبات المجتمع واحتياجاته لتلبيتها من خلال عملنا."



وأضافت "المجتمع المصري فريد من نوعه، متنوع، وغني بالثقافة، وقد عملنا على أن نفهم هذا النسيج الفريد، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتنا في السوق المصرية وتطوير علامتنا التجارية وأدواتها بما يتماشى مع المجتمع."



وكانت "كريم مصر" قد أطلقت عددًا من مبادرات المسؤولية المجتمعية منذ انطلاقها في السوق المصرية، منها خدمة Go Kheir التي جمعت أكثر من مليون جنيه مصري من خلال التطبيق خلال شهر رمضان، تم تخصيصها لصالح مؤسسة 57375 لعلاج سرطان الأطفال، ومؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.



كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بدعم المواطنين ذوي القدرات الخاصة وامتدت جهود "كريم مصر" للشوارع المصرية، فأطلقت مبادرة في وقت سابق لتحويل الإسكندرية إلى مدينة متاحة لذوي الإرادة والتحدي، حيث قامت الشركة بالعمل على تهيئة الأرصفة والشوارع بإضافة منحدرات، وبناء ممشى على شاطئ البحر من أجل تمكين مستخدمي الكراسي المتحركة من الحركة بشكل أكثر سهولة وحرية.