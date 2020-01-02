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تكنولوجيا

أكثر أمانا.. موظفو فيسبوك يطورون شبكة اجتماعية جديدة بمقابل مادي

الخميس 02/يناير/2020 - 07:02 م
Cocoon
Cocoon
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شيماء عبد المنعم
تسعى مجموعة جديدة من التطبيقات إلى الاستفادة من الاهتمام الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل منح المستخدمين بديلًا أمانًا لفيسبوك من حيث الخصوصية، والتي من بينها "Cocoon"، وهي منصة مراسلة تركز على الخصوصية، والتي تصفها الشركة بأنها ليست شبكة اجتماعية، لكنها مساحة خاصة للمجموعة التي تعتبرها أقرب ما تكون للعائلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "euronews"، تعد منصة Cocoon في الوقت الحالي مجانية، لكن المؤسسين يقولون: "إنهم سينتقلون إلى نموذج اشتراك في المستقبل القريب بدلًا من بيع بيانات المستخدم"، ويعتمد مؤسسو تطبيق Cocoon على الاختلافات في الخصوصية وحركة المرور بين Cocoon والتطبيقات الأخرى على اعتبارها أكبر نقاط البيع لجذب المستخدمين الذين سيكونون على استعداد لدفع ثمن الخدمة.

وبالنظر إلى أن عمالقة التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك غارقون في مشاكل المعلومات المزيفة وأمان البيانات، فإن بعض المستخدمين يختارون منصات أصغر تعطي الأولوية للمراسلة التي تركز على الخصوصية.

وكان ساشين مونجا "Sachin Monga"، وأليكس كورنيل "Alex Cornell"، موظفين سابقين لي شركة فيسبوك، وقد بدآ تطوير منصة Cocoon بعد ملاحظة أن جهات الاتصال الهامة تضيع في الحجم الكبير للمنصات الشعبية.

وقال ساشين مونجا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكوكون Cocoon: "لن نشارك بياناتك أبدا أو نبيعها لأطراف ثالثة"، وبينما قال أليكس كورنيل: "ما فقدناه كان مساحة حقيقية للعائلة فقط، وبالرغم من أن الشبكات جيدة للعديد من الأشياء، لكن مع مرور الوقت، تزداد الأمور سوءًا في التعامل مع علاقاتنا".

ويستمر موقع فيسبوك في الهيمنة كأكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية، ولكن وسط مشكلات الخصوصية التي تزيد قلق المستخدمين، بما في ذلك تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤخرًا NBC و The Wall Street Journal، فإن أكثر من 60 في المئة من المستخدمين لا يثقون في فيسبوك فيما يتعلق ببياناتهم، ويعتقد أكثر من 80 في المئة أن منصات التواصل الاجتماعي مضيعة للوقت.

وبينما يتيح سناب شات وفيسبول ومسنجر وواتساب للمستخدمين الوصول إلى ميزات الخصوصية، فإن نصف مستخدمي فيسبوك فقط يقولون إنهم قاموا بتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث Pew Research في عام 2018.

ونمت شعبية تطبيقات الشبكات العائلية الأصغر حجمًا، مثل Live360 و Kohort و Cluster، لكنها تقلصت في الحجم مقارنة بحوالي 2.5 مليار من مستخدمي فيسبوك.

ويعتقد الخبراء أنه من الصعب بالنسبة لشركات التواصل الاجتماعي الحصول على نوعية الجمهور اللازمة لمنافسة فيسبوك، حيث من الصعب اقتحام السوق وجعل الناس يستخدمون التطبيقات الجديدة.
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