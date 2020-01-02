عاجل .. اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.



وأشارت إلى أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين والملفين السوري والليبي.



وجاء الاتصال بعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان التركي لصالح مذكرة تتيح للحكومة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج.



وصوت 325 عضوا بالبرلمان التركي لصالح قرار التفويض فيما عارضه 184 عضوا.



وأدانت الخارجية المصرية تصويت البرلمان التركي على مذكرة لإرسال القوات إلى ليبيا، مؤكدة أنها تخالف قرارات الشرعية الدولية.



وجددت مصر رفضها للاتفاقية التي وقعها أردوغان مع فايز السراج، مشيرة إلى مخالفتها لاتفاق الصخيرات.

