انتبه .. 6 نصائح مهمة للوقاية من السكتات القلبية والدماغية



مع الحرص على تجنب الضغوط النفسية قدر المستطاع، والاهتمام بتناول المياه بشكل يومي، لدورها في تنشيط الدورة الدموية، إلى جانب عدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة.



5- فحص السكر بانتظام

يزيد ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يجب فحص نسبة السكر في الدم باستمرار، مع الحرص على عدم الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لدورها في ضبط نسبة السكر بالدم.



6- الحفاظ على مستوى الكوليسترول بالدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم، أحد أسباب الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي يساهم في ضبط نسبته بالجسم.



تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان، ويعتبر الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو لهم تاريخ سابق مع جلطات الدم في أي مكان هم الأكثر عرضة للإصابة بهم، نشر موقع " health line " عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية، وتشمل :1- نظام غذائي صحييجب اتباع نظام غذائي صحي، بحيث يشتمل على الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبقوليات، مع الحرص على تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات، والتقليل من نسبة الأملاح التي تضاف إلى الطعام عند تحضيره.2- ممارسة الرياضةيجب على مرضى القلب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.3- الإقلاع عن التدخينيعتبر التدخين من الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة القلب، لأنها تتسبب في انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى حدوث خلل بعملية الدورة الدموية بالجسم، لذلك يجب الإقلاع عنها، لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.4- ضبط ضغط الدميعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية المفاجئة، لذلك يجب قياس الضغط بشكل دوري، وفي حالة ارتفاعه عن معدلاته الطبيعية، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص، لتحديد الأدوية المناسبة للحالة.