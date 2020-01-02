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حوادث

مصرع طفلة بالبحيرة صدمتها سيارة وفرت هاربة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، اثر وقوع حادث إصطدام سيارة بطفل بقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث عبور مشاه وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين بأنه أثناء مرور الطفلة " روفيدا.م.ن" 11 سنة ومقيمة بعزبة مظهر بقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص، الطريق صدمتها سيارة مما ادى لإصابتها بتهتك بالرئة ونزيف بالبطن وتوفيت متأثرة بما المّ بها.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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