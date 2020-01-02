30 دقيقة| ليفربول يكتفي بهدف محمد صلاح ويفرض سيطرته على شيفيلد

حافظ فريق ليفربول على تقدمه بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي.



وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الآخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لمحمد صلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمي وسدد محمد صلاح الكرة لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.



وسيطر ليفربول على مجريات المباراة بعد ذلك، وشهد الدقائق التي التي جاءت بعد الهدف هجوم مرتد بشكل سريع من ثلاثي ليفربول صلاح وماني و فيرمينيو مرر ماني الكرة إلي داخل منطقة جزاء شيفيلد أمام المرمى لكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة.



ويجاور محمد صلاح كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط هجوم الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب .



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة.



بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.