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أخبار البلد

رئيس حزب الشعب الجمهوري: تركيا تقوض فرص الوصول لحل سياسي في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:10 ص
حازم عمر
حازم عمر
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أ ش أ
أدان رئيس حزب "الشعب الجمهوري" حازم عمر، بأشد العبارات، موافقة البرلمان التركي على طلب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكدا أن هذا القرار يقوض فرص الوصول إلى حل سياسي أو دبلوماسي سلمي في ليبيا.

وقال "عمر" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس: "إن مصر بذلت جهودا مضنية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية"، مؤكدا أن الطموح الاستعماري التركي يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويعرقل جهود إحلال السلام في الإقليم.

وأضاف أن البرلمان التركي ما كان له أن ينجرف إلى هذا المأزق الذي يزيد الأمور تعقيدا في المنطقة، مشددا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذا العدوان السافر على الأراضي الليبية.

وأكد أن قرار البرلماني التركي يصب في مصلحة الإرهاب ويدعم المليشيات المسلحة في ليبيا؛ بما يشكل تحديا كبيرا أمام المنطقة.
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