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أخبار العالم

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعلن حالة النفير العام بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن القيادة المركزية الأمريكية والمسئولة عن منطقة الشرق الأوسط، أعلنت حالة النفير العام والإنذار القصوى بعد الضربة جوية أميركية التي استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ومنذ قليل قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".

وتابع: "قاسم سليماني كان يعد مخططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أن يعلق بأي شيء عليها.

من جانب آخر، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وافق على عملية الاستهداف.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.


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