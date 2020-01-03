عبدالرحمن كهربا: حلم ريال مدريد يمنعني من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك

أكد عبدالرحمن الناجي الشهير بـ "كهربا" لاعب فريق دينزلي التركي، أنه لا يفكر نهائيا في العودة إلى مصر، وارتداء قميص الأهلي أو الزمالك مستقبلا.





وقال عبدالرحمن كهربا لـ صدى البلد: "بدايتي مع كرة القدم كانت مع نادي الشرق السعودي، ثم انتقلت للعب في سموحة، وأخيرا انتقلت إلى ناشئين فريق دينزلي التركي".





وأضاف صاحب الـ 19 عاما: "العودة إلى مصر وارتداء قميص الأهلي والزمالك ليس في حساباتي تماما، أود الاستمرار في الاحتراف، وتحقيق نجاحات كبيرة بالخارج، واللعب في نادي ريال مدريد".



