مفاجآت فى وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده فى قائمة الأهلي | القصة كاملة

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي الدولية عبر السيستم فى اتحاد الكرة تمهيدا لقيده بقائمة المارد الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.



ويترقب النادي الأهلي وصول البطاقة الدولية للاعب تمهيدا لقيده فى الميركاتو الشتوى بعدما تم الحجز للاعب فى رحلة الفريق لمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعدما نجح الأهلي فى الحصول على خدمات كهربا لاعب الزمالك مستغلا أزمته مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.



صدى البلد ينشر حقيقة وصول بطاقة اللاعب الدولية عبر السيستم الخاص باتحاد الكرة وبداية الأزمة..



فتح باب الميركاتو الشتوى

قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.



وسمح اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار بالقائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.



بداية الأزمة

أرسل اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضى خطابا إلى نادي أفيس البرتغالي طالبه فيه بإرسال البطاقة الدولية للاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا من أجل قيده فى قائمة الأهلى والسماح له بالمشاركة مع الفريق بداية من مباراة نادي مصر المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.



كما قام اتحاد الكرة بإرسال أيضا خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل الإستفسار عن موقف قيد كهربا من النواحي القانونية واللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين فى ظل وجود شكوى من قبل نادي الزمالك ضد اللاعب بردهات الفيفا.



سيد عبدالحفيظ يثير أزمة

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بـ إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب نهاية لقاء الفريق الأحمر أمام مصر للمقاصة فى الجولة الحادية عشر للدورى بشأن البطاقة الدولية لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق المنضم حديثًا بالميركاتو الشتوي.



وأكد سيد عبدالحفيظ، في تصريحات لـ قناة الأهلي أن هناك أحد الأندية المصرية قامت بالاستعلام عن كهربا، موضحًا أن المستندات التي قدمها النادي المصري غير صحيحة ومزورة، حيث طالب بإجراء تحقيق فوري في الأمر.



وأضاف سيد عبدالحفيظ، أن لابد من اتخاذ عقوبات صارمة على ذلك النادي، إضافةً إلى إعلان اسمه أمام الجميع؛ ليصبح عبرة لأي نادٍ آخر، مشددًا على أنه في حال كانت المستندات سليمة فإن وصول البطاقة الدولية ستتأخر 15 يومًا.



الجبلاية تبرئ الزمالك

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن نادي الزمالك لم يقم مسئولوه بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد عبر السيستم.



قال المصدر ذاته إن استعلام الزمالك عن اللاعب يتم وفق آلية وليس بطريقة ارتجالية حيث يتم تقديم استمارة قيد من جانب القلعة البيضاء والإطلاع عليها وفى حال عدم صحتها يتم رفضها من قبل السيستم.



لفت إلى أن الجبلاية قامت بمخاطبة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من أجل إرسال نادي أفيش بطاقة كهربا الدولية تمهيدا لقيده فى انتقالات يناير الجارية بصفوف القلعة الحمراء خلال قادم الساعات.



الجبلاية تطمئن الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي تأكيدات من اتحاد الكرة بعدم وجود أزمة في قيد اللاعب بعد الاستعلام الذي حدث على «سيستم» قيد اللاعبين، وأنه سيقيد دون مشكلة فور وصول البطاقة الدولية المؤقتة، ووقتها يحق له المشاركة بشكل طبيعى مع الفريق.



وشهدت الساعات الماضية محادثات قوية من قبل اتحاد الكرة مع نظيره البرتغالى من أجل الحصول على البطاقة الدولية الخاصة بمحمود كهربا من فريقه السابق أفيس البرتغالى، وأكد الاتحاد البرتغالى وفقا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إرساله البطاقة الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة.



محمد فضل يطالب القطبين بضبط النفس

تمنى محمد فضل عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، هدوء مسئولي النادي الأهلي ونادي الزمالك فى التصريحات التى يطلقونها أحيانا بشكل متعجل وذلك حرصا على مستقبل الكرة المصرية واستمرارا نحو تحقيق الهدف الوطني الذى ينشده الجميع بعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بالجبلاية.



ورد محمد فضل على التصريحات التى أطلقها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس بشأن محاولة أحد الأندية تعطيل قيد كهربا فى قائمة الفريق المحلية يناير الجارى تمهيدا للدفع به فى المباريات الرسمية للفريق الأحمر بالإستعلام عنه على سيستم إتحاد الكرة بأوراق مزورة.



وقال محمد فضل: اتحاد الكرة يتعامل مع جميع الأندية بشفافية وسيد عبدالحفيظ أخ أكبر وشخص ذكى وعليه أن يقدم الدليل على تصريحاته خاصة أنه لا توجد أزمة فى هذا الشأن وأعتقد أن الكابتن سيد خانه التوفيق فى هذا التصريح أو وصلته معلومة مغلوطة.



وشدد محمد فضل على أمنيته فى 2020 أن يتوخى مسئولو القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك الحذر فى تصريحاتهم حرصا على دعم منظومة كرة القدم المصرية والسير قدما نحو اعادة الجماهير للمدرجات مرة أخرى بأعداد متزايدة تماشيا مع النجاح الكبير الذى حدث فى بطولتى كأس الأمم الأفريقية للكبار وبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.



المفاجآت تتوالي

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.



قال المصدر ذاته إن بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لم تصل حتى هذه اللحظة عبر السيستم الخاص بلجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة نافيا كافة الأنباء التى ترددت من أمس الخميس عن وصول بطاقة اللاعب الدولية تمهيدا لقيده بقائمة القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير الجارية.



لفت إلى أنه بمجرد وصول البطاقة الدولية عبر السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين سوف يتم الإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة خاطب نظيره البرتغالي حول بطاقة اللاعب الدولية.



