سامح عاشور يعتمد 7 اتحادات لشباب المحامين في 5 محافظات خلال إسبوع.. وافق على اتحاد محامين جنوب القليوبية لزيادة التعاون مع النقابة..ورحب بإتحاد الدفاع عن محامي الغربية للوقوف بجانب الأعضاء في أزماتهم

سامح عاشور يعتمد 7 اتحادات لشباب المحامين في 5 محافظات خلال إسبوع

اتحاد محامي ومحاميات البحيرة: النقيب لديه إيمان بدور الشباب في العمل النقابي

إتحاد محامي ومحاميات المحلة: هدفنا عرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية





خلال الأسبوع الماضي، أعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، عدد كببر من الإتحادات الشبابية للمحامين، بهدف التواصل بين مجلس النقابة وأعضاء النقابة في كافة المحافظات.





وخلال التقرير النالي نرصد أبرز الإتحادات الشبابية التي إعتمادها نقيب المحامين، خلال لقاءاته المتكررة مع شباب المحامين.









اتحاد محامين ومحاميات مصر بجنوب القليوبية









التقى سامح عاشور نقيب المحامين، الثلاثاء، الماضي بمجموعة من شباب المحامين بجنوب القليوبية أعضاء اتحاد محامين ومحاميات مصر.





واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، تشكيل الاتحاد بجنوب القليوبية، والذي يهدف إلى التعاون مع النقابة ليكون جسرا بين أبناء النقابة، وخدمة محامي جنوب القليوبية، وعرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية.





كما يهدف إلى عرض النجاحات التي تحققها النقابة على المستوى المهني والخدمي، وطرحه على شباب المحامين مما يؤدي لزيادة الوعي الثقافي والقانوني لدى الشباب ويعمق الانتماء لنقابتهم.





وشكر شباب المحامين خلال اللقاء "عاشور"، على قراراته المتعلقة بتنقية الجداول من غير المشتغلين، وقصر عضوية النقابة على الممارسين لمهنة المحاماة مما يعود بالنفع على المحامين وخاصة الشباب منهم.









اتحادي محامين شمال القليوبية وكفر شكر





كما التقى سامح عاشور نقيب المحامين، مجموعة من شباب المحامين بالقليوبية، في حضور إبراهيم سمير عضو مجلس نقابة شمال القليوبية.





واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء ائتلاف محامين شمال القليوبية، واتحاد محامين كفر شكر، ويهدفا إلى تنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وأخلاقياتها، والاهتمام بتدريب شباب المحامين، وتنظيم اللقاءات القانونية بين أعضاء الاتحاد وشيوخ المحاماة لإرساء الوعي القانوني لديهم.





وفي سياق متصل، قال عضو مجلس نقابة شمال القليوبية عن الشباب، إن النقيب العام وافق على الطلب المقدم منه بتخصيص أتوبيس لنقابة كفر شكر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وذلك لنقل المحامين من محكمة كفر شكر الجزئية لمحكمة بنها الإبتدائية.





وأضاف "سمير": "وافق النقيب العام أيضا على دعم دورتين في التنمية البشرية، والجرائم الالكترونية لشباب محامي شمال القليوبية".









أسرة فرسان المحاماة





تقدم عدد من شباب المحامين، الأحد الماضي ، بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين، لتأسيس أسرة فرسان المحاماة، وذلك خلال لقائهم به في حضور إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد العريبي أمين صندوق فرعية حلوان.





واعتمد "عاشور"، الأسرة التي تهدف إلي العمل على خلق رأي عام داخل النقابة للوقوف على مشاكل المحامين والسعي لتقديم أفضل الحلول لها، وتواصل الأجيال بين الشباب وأساتذتهم من شيوخ المحامين.





وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن المرحلة التي تمر بها مهنة المحاماة العظيمة دقيقة للغاية يبنى عليها مستقبل أجيال من المحامين، الذين يحلمون بمستقبل مشرق للمحاماة في ظل نقابة قوية بقيادتها ومجالسها وجمعيتها العمومية.









لجنة الدفاع عن محامي الغربية





التقى سامح عاشور نقيب المحامين، في مطلع الاسبوع، بعدد من شباب المحامين أعضاء جروب إغاثة محامي.





واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، تشكيل لجنة الدفاع عن محامي الغربية والمكون من أعضاء الجروب بالمحافظة.





وتتضمن أهداف جروب إغاثة محامي، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم أو أقسام الشرطة، ويكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.









“أسرة رسالة محامين العاشر”





وتقدم عدد من شباب المحامين، بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين، لتأسيس أسرة رسالة محامين العاشر، وذلك خلال لقائهم به





واعتمد “عاشور”، الأسرة التي تهدف إلى إعانة شباب المحامين في أي مشكلة أمام النيابات أو داخل أقسام الشرطة تحت إشراف ورعاية النقابة العامة.





وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن أهدافهم تتمثل في أن يكونوا همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة لإزالة أي عقبة تواجه المحامين في أثناء سير العمل، وإنشاء مكتبة قانونية بنقابة العاشر من رمضان بإشراف النقابة العامة.





اتحاد محامي ومحاميات البحيرة





كما تقدم عدد من شباب محامي ومحاميات البحيرة، الأسبوع الماضي، بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين، من أجل اعتماد تأسيس اتحاد محامي ومحاميات البحيرة، وذلك خلال لقائهم به؛ في حضور أعضاء الإتحاد من المحامين والمحاميات.





ووافق “عاشور”، على اعتماد إتحاد محامي ومحاميات البحيرة، ليكون جزءًا لا يتجزأ من الإتحاد العام لمحامي ومحاميات مصر، برئاسة المؤسس عبدالمنعم نوح، والمتفرع منه كأحد الكيانات واللجان المعتمدة من النقابة، والتي تعمل تحت مظلتها.





ونوه الشباب خلال الطلب المقدم إلى أن اهتمام النقيب سامح عاشور، وإيمانه بدور الشباب في العمل النقابي؛ هو ما دفعهم لتأسيس ذلك الإتحاد، والذي يعمل على خدمة المحامين والمحاميات في البحيرة، وعلى مستوى الجمهورية.









محامي ومحاميات مصر بالمحلة الكبرى





والتقى سامح عاشور، نقيب المحامين، أيظا خلال ذلك الأسبوع ، عددا من المحامين، مسئولي وأعضاء اتحاد محامي ومحاميات مصر بالمحلة الكبرى، في إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة.





واعتمد عاشور، خلال اللقاء فريق اتحاد محامي ومحاميات مصر بالمحلة الكبرى، ويهدف لمساعدة المحامين خاصة الشباب في المحلة الكبرى، ونشر التوعية والثقافة القانونية.



