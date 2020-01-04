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طريقة عمل كشك مغرف بمذاق لا يقاوم

السبت 04/يناير/2020 - 05:30 ص
طريقة عمل كشك مغرف
طريقة عمل كشك مغرف بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كشك مغرف " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .


مقادير كشك مغرف :

ربع كيلو صدور فراخ شرائح
نصف كوب أرز
نصف لتر لبن
1 كوب زبادي
1 ملعقة عصير ليمون
1 لتر مرقة
ملح
1 كوب بصل جوليان أحمر
2 كوب زيت ذرة

طريقة تحضير كشك مغرف :

* ينزل الأرز في ماء مغلي

* يخلط الدقيق و الليمون و الملح و يترك ليتخمر

* يرش البصل بالملح ثم يقلى في زيت غزير

* تشوح الفراخ مع الزيت

* يضاف اللبن و الشوربة في حلة و يضاف إليها خليط الزبادي و الفراخ

* يضرب الأرز بالهاند بليندر ثم يضاف إلى الفراخ و الكشك

* يقلب جيدا و يترك ليأخذ غلوة

* تضاف كبشة بصل محمر إلى الكشك و يقلب ثم يغرف

* يقدم مع البصل المحمر و بالهنا
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