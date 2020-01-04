تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كشك مغرف " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .
مقادير كشك مغرف :
ربع كيلو صدور فراخ شرائح
نصف كوب أرز
نصف لتر لبن
1 كوب زبادي
1 ملعقة عصير ليمون
1 لتر مرقة
ملح
1 كوب بصل جوليان أحمر
2 كوب زيت ذرة
طريقة تحضير كشك مغرف :
* ينزل الأرز في ماء مغلي
* يخلط الدقيق و الليمون و الملح و يترك ليتخمر
* يرش البصل بالملح ثم يقلى في زيت غزير
* تشوح الفراخ مع الزيت
* يضاف اللبن و الشوربة في حلة و يضاف إليها خليط الزبادي و الفراخ
* يضرب الأرز بالهاند بليندر ثم يضاف إلى الفراخ و الكشك
* يقلب جيدا و يترك ليأخذ غلوة
* تضاف كبشة بصل محمر إلى الكشك و يقلب ثم يغرف
* يقدم مع البصل المحمر و بالهنا
مقادير كشك مغرف :
ربع كيلو صدور فراخ شرائح
نصف كوب أرز
نصف لتر لبن
1 كوب زبادي
1 ملعقة عصير ليمون
1 لتر مرقة
ملح
1 كوب بصل جوليان أحمر
2 كوب زيت ذرة
طريقة تحضير كشك مغرف :
* ينزل الأرز في ماء مغلي
* يخلط الدقيق و الليمون و الملح و يترك ليتخمر
* يرش البصل بالملح ثم يقلى في زيت غزير
* تشوح الفراخ مع الزيت
* يضاف اللبن و الشوربة في حلة و يضاف إليها خليط الزبادي و الفراخ
* يضرب الأرز بالهاند بليندر ثم يضاف إلى الفراخ و الكشك
* يقلب جيدا و يترك ليأخذ غلوة
* تضاف كبشة بصل محمر إلى الكشك و يقلب ثم يغرف
* يقدم مع البصل المحمر و بالهنا