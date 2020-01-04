تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " كشك مغرف " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .





مقادير كشك مغرف :



ربع كيلو صدور فراخ شرائح

نصف كوب أرز

نصف لتر لبن

1 كوب زبادي

1 ملعقة عصير ليمون

1 لتر مرقة

ملح

1 كوب بصل جوليان أحمر

2 كوب زيت ذرة



طريقة تحضير كشك مغرف :



* ينزل الأرز في ماء مغلي



* يخلط الدقيق و الليمون و الملح و يترك ليتخمر



* يرش البصل بالملح ثم يقلى في زيت غزير



* تشوح الفراخ مع الزيت



* يضاف اللبن و الشوربة في حلة و يضاف إليها خليط الزبادي و الفراخ



* يضرب الأرز بالهاند بليندر ثم يضاف إلى الفراخ و الكشك



* يقلب جيدا و يترك ليأخذ غلوة



* تضاف كبشة بصل محمر إلى الكشك و يقلب ثم يغرف



* يقدم مع البصل المحمر و بالهنا