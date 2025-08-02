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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: كان نفسي أشتغل مع دنيا سمير غانم

محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد البدوي

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلمه الجديد "روكي الغلابة"، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام صيف 2025، ويشاركه البطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وعبّر محمد ممدوح، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، عن مدى حماسه للتجربة قائلاً: "مبسوط جدًا ويارب الفيلم يعجبكوا يارب إن شاء الله.. ويارب يبقى فيلم حلو وننبسط كلنا".

العمل مع طاقم الفيلم

وأكد محمد ممدوح أن العمل مع طاقم الفيلم كان تجربة ممتعة، مشيرًا إلى تقديره العميق لكل من شارك في هذا المشروع، قائلاً: "مبسوط بالتعاون جدًا مع كل الناس اللي في الفيلم الحمد لله، وشايف إننا كلنا عملنا مجهود كبير عشان الفيلم يطلع بشكل كويس".

وتحدث محمد ممدوح عن تعاونه مع المخرج أحمد الجندي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام الفني والثقة المتبادلة، قائلاً: "أحمد الجندي بحبه جدًا، وبحب أشتغل معاه جدًا، وبحب شغله جدًا.. وثقة كبيرة يعني في أستاذ أحمد الجندي".

وأبدى محمد ممدوح إعجابه الشديد بالفنانة دنيا سمير غانم، معتبراً إياها "اكتشافًا" بالنسبة له على المستوى الفني، رغم شهرتها الكبيرة، قائلاً: "دنيا سمير غانم أنا اتشرفت بالشغل معاها فعلًا، اكتشاف بالنسبة لي، كان نفسي أشتغل معاها من زمان، ويارب يارب بقى ده يكلل بالنجاح".

https://www.youtube.com/watch?v=MadWyQyNqQk

محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح روكي الغلابة دنيا سمير غانم أحمد الجندي

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