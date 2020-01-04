AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مورينيو يثير التكهنات حول مستقبل إريكسن مع توتنهام

السبت 04/يناير/2020 - 01:39 ص
جوزيه مورينيو و
جوزيه مورينيو و إريكسن
Advertisements
محمد رشاد
أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام إلى إمكانية رحيل اللاعب كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي العقد الحالي للاعب الدنماركي مع توتنهام في يونيو المقبل.

وفشلت كافة محاولات إدارة توتنهام لحث إريكسن على تجديد عقده، حيث ارتبط أكثر من مرة بإمكانية الرحيل في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "مستقبل إريكسن؟ لكي أكون صادقًا، أنا لا أعرف، أنتم تعلمون الوضع، في هذه اللحظة هو يستطيع التوصل إلى اتفاق مع أي نادِ من أجل الانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم، وهذا احتمال ممكن".

وأضاف: "هناك احتمال آخر يتمثل في أن يتوصل النادي وإريكسن إلى اتفاق بشأن رحيله في يناير، وفي هذه الحالة فإن السيطرة للنادي، وهناك احتمال ثالث وهو أن يبقى".

وواصل: "في الوقت الحالي إريكسن يتواجد هنا، إنه لاعبنا، أستطيع أن أقول أن هاري كين وندومبيلي سيغيبان عن مواجهة ميدلزبره، وأستطيع أيضًا أن أقول أن إريكسن سيشارك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مورينيو يفضل خلافة بوكيتينيو على تدريب ريال مدريد

بعد تولي مورينيو قيادة توتنهام.. 5 صفقات على أعتاب السبيرز في الميركاتو الشتوي

لإتمام صفقة إريكسن.. إيسكو أول الراحلين عن ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

تأكد غياب هاري كين عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مدرب ليفربول: ما يحدث في البريميرليج جنون

شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة

بعد 24 ساعة من التحقيقات.. اِعرف آخر تطورات واقعة التحرش الجماعي بـ فتاة المنصورة

لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو

الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ3 طلقات.. شاهد مواطن سعودي يطلق النار على بائع موبايلات

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات