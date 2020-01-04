مورينيو يثير التكهنات حول مستقبل إريكسن مع توتنهام

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام إلى إمكانية رحيل اللاعب كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وينتهي العقد الحالي للاعب الدنماركي مع توتنهام في يونيو المقبل.



وفشلت كافة محاولات إدارة توتنهام لحث إريكسن على تجديد عقده، حيث ارتبط أكثر من مرة بإمكانية الرحيل في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.



وقال مورينيو في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "مستقبل إريكسن؟ لكي أكون صادقًا، أنا لا أعرف، أنتم تعلمون الوضع، في هذه اللحظة هو يستطيع التوصل إلى اتفاق مع أي نادِ من أجل الانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم، وهذا احتمال ممكن".



وأضاف: "هناك احتمال آخر يتمثل في أن يتوصل النادي وإريكسن إلى اتفاق بشأن رحيله في يناير، وفي هذه الحالة فإن السيطرة للنادي، وهناك احتمال ثالث وهو أن يبقى".



وواصل: "في الوقت الحالي إريكسن يتواجد هنا، إنه لاعبنا، أستطيع أن أقول أن هاري كين وندومبيلي سيغيبان عن مواجهة ميدلزبره، وأستطيع أيضًا أن أقول أن إريكسن سيشارك".