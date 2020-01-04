استراتيجي عراقي: واشنطن كانت تُعد مسبقًا لاغتيال قاسم سليماني

قال الخبير الاستراتيجي أمير الساعدي إن الإعداد لضربة دقيقة مثل استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أمريكي استهدف موكبه قرب مطار بغداد، كانت تحتاج وقت أكبر من الذي اتخذ في عملية خرق السفارة الأمريكية في بغداد، مرجحًا أن واشنطن كانت تعد مسبقًا لهذه الضربة.



وقال في مداخلة هاتفية مع قناة الغد إن عامل التوقيت للضربة كان العنصر الأخطر، إذ استخدمت واشنطن محاولة الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد مبررًا، لافتًا إلى أن الولايات الأمريكية كانت تحت ضغط وتوتر خلال المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين. وأضاف أن التوقيت يخدم مصالح الولايات والأجندة الداخلية، خصوصًا بعد الضغط الكبير الذي يمارس لعزل الرئيس ترامب.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون أن ترامب أمر بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، بعد تصديق الأخير على مهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد.



وأوضحت البنتاجون في تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن سليماني وفيلق القدس وراء مقتل المئات من الأمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا.