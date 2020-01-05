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حوادث

اليوم.. الحكم على متهمين بسرقة ربة منزل تحت تهديد سلاح أبيض

الأحد 05/يناير/2020 - 07:02 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة
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رامي المهدي
تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، بحكمها على متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "يحيى .ز، سيد .ا"، تهمة سرقة الحقيبة الجلدية المملوكة للمجني عليها "أسماء مصطفى" بالإكراه، بأن قاما بجذب حقيبتها عنوة، وأشهرا أحدهما فى وجهها سلاح أبيض "سكين" مهددًا إياها به، مما بث الرعب فى نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها، والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين سلاح أبيض بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
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