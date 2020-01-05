وفاة خفير نظامي من قوة تأمين كنيسة في ببا جنوب بني سويف.. مقتل شخصين وإصابة 4 خلال جنازة بأسيوط.. التحقيق في العثور على جثة شاب بـ نيل القناطر

داخل مستودع بوتاجاز.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نجع حمادي

الجنازة بقت 3 .. مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق رصاص أثناء تشييع جثمان بأسيوط

لفظ خفير نظامي من قوة مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، السبت، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ببا المركزي، عقب نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية من كنيسة عزبة مرقص بمركز ببا أثناء تواجده لتأمينها، و شعوره بإعياء شديد.تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا بأنه أثناء تواجد الخفير النظامي «سعد. إ. ع»، 55 عامًا، من قوة مركز شرطة ببا، مقيم بكفر ناصر دائرة المركز، بخدمة تأمين كنيسة عزبة مرقص، شعر بحالة إعياء شديد، وتم نقله لمستشفى ببا المركزي وتوفى عقب وصوله.وتبين من التحريات الأولية من رجال المباحث والفحص وسؤال مساعد شرطة «سيد. م. أ» 46 عامًا، المعين بذات الخدمة، مقيم بقرية هربشنت دائرة المركز، انه أثناء تواجده والمتوفى بخدمة تأمين كنيسة عزبة مرقص، شعر الأخير بألم شديد بالصدر، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى للعلاج، وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له.وتبين من التحريات وسؤال أمين شرطة «معوض. إ. ع» 45 عامًا، من قوة مركز شرطة ببا، وشقيق المتوفى، مقيم بذات العنوان، أيد مضمون الأقوال، ولم يتهم أحدًا.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام.وكلف مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ اللازم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية تجاه صرف مستحقات المتوفى وأسرته.تحرر المحضر رقم 8067 إداري مركز ببا لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .وبدأت النيابة العامة بالقناطر التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية على شاطئ النيل وبها عدة إصابات.وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها، وبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات ظاهرية.وأمرت النيابة العامة برفع بصمات الجثة والاستعلام عن هوية المجنى عليه وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.تلقى المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة بالبر الغربي من النيل بها آثار دماء وعلى الفور تم أخطار اللواء جمال الرشيدي مدير الأمنوانتقل العميد ياسر منصور مدير المسطحات بالقناطر الخيرية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي ملابسه كاملة وبه جرح قطعي في الفخذ الأيمن وجرح آخر في الفم ولا توجد أي أوراق تدل عن شخصيته ويرتدي ساعة يد وتوجد آثار دماء في مكان العثور على الجثة.وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها للوصول لمعرفة المجني عليه والتوصل لأسباب الواقعة وتم عمل نشرة تغيب بأوصاف المجني عليه لسرعة التعرف على هويته.و لقي طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء تواجده داخل مستودع بوتاجاز بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع سعد عمارة محمد علي 10 أعوام، صعقا بالكهرباء، من باب كهربائي بمستودع بوتاجاز بقرية بركة.تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا بالواقعة، فتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.فى سياق متصل لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب اربعة اخرون إثر إطلاق ثلاثة أشخاص الرصاص على جنازة سيدة قبل دخولها المسجد لاداء الصلاة عليها لخصومة ثارية بين عائلة حجازى ومدكور بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير امن اسيوط بلاغا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط بوصول بلاغ لمركز شرطة القوصية بفيد، قيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد ووقوع قتيل ومصابين بقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز.وبالانتقال تبين مقتل كل" حسن ش. أ"62 سنة بالمعاش و" عبدالرحمن. م. ع " 27 سنة حاصل على على مؤهل جامعي واصابة ثلاثة أفراد اخرين من عائلة حجازى وفرد رابع من عائلة اخرى.وكشفت التحريات التى اشرف عليها العميد احمد الراوى رئيس المباحث الجنائية ان ثلاثة أفراد من عائلة مدكور كانوا مستقلين سيارة خاصة بأحدهم قاموا باعتراض تشييع جنازة ام القتيل الثانى واخت القتيل الاول على بعد امتار من مسجد القرية التى كانت ستقام فيه صلاة الجنازة وأطلقوا على الجنازة وابلا من الرصاص ما اثار الذعر والفوضى وأسفر عن مقتل ابن المتوفاة وشقيقها وإصابة أربعة آخرين، ولاذ المتهمون بالفرار وتبذل مباحث اسيوط جهودها للقبض على الجناة.تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة التى أمرت باستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثث، واستمعت لأقوال المصابين وشهود، الواقعة.وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.