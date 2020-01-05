قومي المرأة يشيد بقرار تعيين الأهواني عضوة بمجلس إدارة البنك المركزي

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى الأسبق، لاختيارها فى منصب عضوة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأعربت مرسي - فى بيان أصدرته اليوم - عن سعادتها بتولى الاهوانى هذا المنصب المهم كعضوة و خبيرة اقتصادية بالبنك المركزى المصري، كما لديها باع كبير فى مجال الاقتصاد ولها العديد من الأبحاث التى تخدم الاقتصاد القومى.



وقالت إن اختيار الرئيس السيسي للدكتورة نجلاء الاهوانى ضمن كوكبة من خبراء الاقتصاد كعضوة بالبنك المركزي المصري دليل على الدعم المستمر للرئيس للمرأة المصرية وتمثليها فى جميع مؤسسات الدولة ، متمنية لها النجاح والتوفيق فى منصبها الجديد.



يذكر ان الدكتورة نجلاء الاهوانى كانت قد تولت العديد من المناصب منها وزيرة التعاون الدولى الأسبق والمستشارة الاقتصادية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية فقد شغلت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوربية بكلية الاقتصاد.



وشغلت الأهوانى أيضا مناصب استشارية في كل من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وتعد ثاني سيدة تتولى وزارة التعاون الدولي بعد الدكتورة فايزة أبو النجا.