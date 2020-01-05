التخطيط: اعتماد 139 مليون جنيه لمحافظتي القليوبية وأسوان لاستكمال مشروعات

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم اعتماد 139 مليون جنيه لمحافظتي القليوبية وأسوان؛ لاستكمال عدد من المشروعات المهمة في المحافظتين.



وأضافت السعيد في بيان اليوم الأحد، أنه تم اعتماد 15 مليون جنيه لمحافظة القليوبية؛ لاستكمال المرحلتين الأولى والثانية لتطوير كورنيش النيل بمدينة بنها.



ولفتت الوزيرة، إلى أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أعد تصورًا لتطوير مسافة 1.5 كم من الكورنيش حيث تم تقسيم مراحل العمل لثلاث مراحل أولهما تبدأ من كوبري كفر الجزار وحتی دیوان عام المحافظة بطول 300م تقريبًا على أن تبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى وحتى محطة المياه بطول 700م تقريبًا، فضلًا عن المرحلة الثالثة والتي تنتهي عند كوبري الفحص بطول 500م تقريبًا.



وأوضحت هالة السعيد، أن المبلغ المعتمد بنحو 89 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2019-2020 يتم توجيهه لمحافظة أسوان بشكل عام ومنطقة النوبة بشكل خاص بهدف تطوير واستكمال عددًا من المشروعات القائمة بالمحافظة والتي تتضمن مشروعات توصيل المرافق لإسكان الشباب والأسر الأولي بالرعاية.



"وتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع بالقري، فضلًا عن عدد من المشروعات التي تختص بالصحة ومراكز الشباب".



وتابعت الوزيرة، أنه تم اعتماد 35 مليون جنيه أخرى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة من خطة العام المالي الحالي 2019-2020.



واعتمدت في العام المالي 2018-2019، نحو 100 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة تضمنت مشروعات شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قري بمركز نصر النوبة إلى جانب توصيل المرافق الداخلية للإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب، وتطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة، إضافة إلى اعتماد 50 مليون جنيه لحفر آبار الري بالمحافظة.