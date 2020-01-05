إيران تكشف طريقة الانتقام من أمريكا لـ مقتل سليماني

كشفت إيران للمرة الأولى عن طبيعة الرد الانتقامي من الولايات المتحدة لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.





وأعلن المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، حسن دهقان، أن رد طهران سيكون عسكريا، وضد مواقع عسكرية.





وقال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها.. الأمريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".





وأضاف:"الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى إعادة الكرّة".





ووصف تهديدات ترامب بقصف 52 هدفا إيرانيا بانها "سخيفة وغريبة".



