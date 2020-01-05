AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على مقدمة حفل الأفضل في أفريقيا مع صامويل إيتو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:39 م
المذيعة مريم أمين
المذيعة مريم أمين
Advertisements
حسن العمدة
تقدم المذيعة المتألقة مريم أمين، حفل جائزة الأفضل في أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بسهل حشيش بمدينة الغردقة، مع الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

وتم اختيار مريم أمين لتقديم الحفل مع أسطورة الكاميرون خاصة أنها تجيد أكثر من لغة وخاصة الفرنسية التي ستكون الأساس في تقديم الحفل، وإطلالتها المميزة.

وتألقت مريم أمين من قبل في تقديم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ في مصر تحت سفح الأهرامات بالجيزة ونالت إعجاب الملايين ممن شاهدوا الحفل بسبب لباقتها في التقديم وعرض فقرات حفل القرعة.

ومريم أمين واحدة من أشهر المذيعات في مصر وبدأت عملها في قناة النيل للمنوعات قبل انتقالها للعمل في القناة الفضائية المصرية، والفضائية اللبنانية lbc، وحاليا في إذاعة نجوم إف إم.

وعقدت مريم أمين عدة جلسات على مدى الأيام الماضية مع صامويل إيتو من أجل التنسيق حول شكل تقديم الحفل، إضافة إلى عمل عدة بروفات أخرى داخل قاعة الحفل للاتفاق على كل شيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنت الأفضل دائما.. صامويل إيتو يحتفل بتتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.. شاهد

عاجل.. طائرة خاصة لـ محمد صلاح ومانى ومحرز لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا

الغردقة تتأهب لحفل الأفضل بأفريقيا | ننشر أسماء نجوم العالم المشاركين

وزير الشباب والرياضة: انتظروا حفلا مبهرا لجوائز الأفضل إفريقيا

بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد

ترقب عالمي للمنافسة بين صلاح وماني ومحرز.. إيتو يشارك بتقديم الحفل و٣ فرق شهيرة في الفقرات الفنية.. صور

ترشيحاتنا

إيران تعلن 80 مليون دولار مكافأة مقابل رأس ترامب

موجز البلد | راتب محمد صلاح السنوي .. قتيل في منزل نانسي عجرم .. فيلم الصندوق الأسود

مدير أعمال نانسي عجرم يروي تفاصيل عملية الاقتحام المسلح على منزلها ..شاهد

فتاة تحرش المنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها.. وتؤكد: لن أتنازل عن حقوقنا.. فيديو

بعد الفوز بثلاثية على نادي مصر | أول قرار من رينيه فايلر مدرب الأهلي

ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يواصل تصدره والزمالك يصعد لـ المركز الثالث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم