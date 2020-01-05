تعرف على مقدمة حفل الأفضل في أفريقيا مع صامويل إيتو

تقدم المذيعة المتألقة مريم أمين، حفل جائزة الأفضل في أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بسهل حشيش بمدينة الغردقة، مع الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.



وتم اختيار مريم أمين لتقديم الحفل مع أسطورة الكاميرون خاصة أنها تجيد أكثر من لغة وخاصة الفرنسية التي ستكون الأساس في تقديم الحفل، وإطلالتها المميزة.



وتألقت مريم أمين من قبل في تقديم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ في مصر تحت سفح الأهرامات بالجيزة ونالت إعجاب الملايين ممن شاهدوا الحفل بسبب لباقتها في التقديم وعرض فقرات حفل القرعة.



ومريم أمين واحدة من أشهر المذيعات في مصر وبدأت عملها في قناة النيل للمنوعات قبل انتقالها للعمل في القناة الفضائية المصرية، والفضائية اللبنانية lbc، وحاليا في إذاعة نجوم إف إم.



وعقدت مريم أمين عدة جلسات على مدى الأيام الماضية مع صامويل إيتو من أجل التنسيق حول شكل تقديم الحفل، إضافة إلى عمل عدة بروفات أخرى داخل قاعة الحفل للاتفاق على كل شيء.

