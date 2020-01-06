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محافظات

الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:14 ص
الغضبان: موقف سيارات
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه جار العمل فى إنشاء مجمع مواقف جديدة لسيارات الأجرة والمركبات بين بورسعيد والمحافظات.

وأضاف الغضبان، أن الموقف سيكون على أعلى مستوى حضارى وبها مجمع خدمات يلبى احتياجات الركاب وقائدى السيارات من الكافيهات والاستراحات.

وشدد محافظ بورسعيد علي أنه سيتم تأسيس المحطة بشكل هندسي يحقق السيولة فى حركة دخول وخروج السيارات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ مساء اليوم لمحطة سيارات الأجرة بين بورسعيد ودمياط ومحطة القاهرة واستمع إلى آراء السائقين والمواطنين حول المشروع الجديد
وأكد المحافظ أن الجهود مستمرة للنهوض ببورسعيد فى مختلف المجالات وتوفير أفضل سبل الحياة لأبنائها.
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
الغضبان: موقف سيارات جديد للمحافظات يليق ببورسعيد
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