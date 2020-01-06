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منوعات

شابة تخدع عريسها يوم الخطوبة وتلجأ للشرطة.. تعرف على السبب

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قررت فتاة إماراتية أن تخوض تجربة الزواج عن طريق مواقع الزواج، لتجد كل ما تتمناه في شخص واحد، ولكن عند موعد الخطبة ظهرت المفاجأة فكانت الأحلام التي بنتها الشابة عن فارس أحلامها محض كذب وخيال.

في البداية تعرفت الشابة إلى الشاب وأقنعها تمامًا بأنه هو زوجها المستقبلي الذي يطابق معاييرها ومقايسها، يحمل نفس الجنسية الإماراتية ، واستمرت فترة التعارف على مدار عام.

لتنكشف كذبته عندما ذهب لخطبتها، لتتفاجئ الفتاة بانه لا يحمل أوراق ثبوتية، وليس إماراتيًا بينما يحمل جنسية أخرى، بالإضافة إلى طباعه التي وجدتها بعيدة كل البعد عن أحلامها وما رسمه لها، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الأماراتية.

رفضت الفتاة الخطبة بعد الخداع، ولكن نوايا الشاب قد ظهرت فبات يطاردها من مكان لآخر والمكالمات التليفونية المتكررة، ومضايقتها وتهديدها بنشر صورها في الشوارع.

وحتى يتوقف عن مطاردتها طلب منها دفع مبلغ مالي ضخم ليكف عن أفعاله، ولكن الفتاة قد أوقعته في شر أعماله وأبلغت عنه الشرطة التي أعدت له خطة محكمة وتم القبض عليه.

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