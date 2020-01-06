AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم القاهرة: قرار لتنظيم آلية صرف حوافز معلمي النظام الجديد قريبا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:23 ص
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن آلية صرف حوافز معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، سيتم تنظيمها بقرار سيتم العمل به فور صدوره قريبا.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لجميع المديريات التعليمية، توصي بـ تفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس، والتركيز على الأنشطة الرياضية، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.



وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات توصي بالتأكيد على طلبة الصف الثاني الثانوي ومسئولي التطوير بعمل تحديث لجهاز التابلت قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 11 يناير 2020.

وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إذا حدث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يسمح للطالب بأن يستعين بتابلت المعلم ويؤدي الامتحان به.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدهما بنظام الكتاب مفتوح open book.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: جار تجهيز المدارس الخاصة لعقد الامتحانات إلكترونيا لطلابها

ننشر جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

بسبب عيد الغطاس .. تعديلات عاجلة بجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف عليها

"التعليم" تحسم موقف توزيع التابلت على طلاب 2 ثانوي الراسبين من العام الماضي

وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. صور

ترشيحاتنا

احذر..نوع من البطاطس يؤدي إلى الوفاة

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

بعد تسمم عائلة بـ أكلمها | تعرف على أعراض تسمم اليوسفي وأسبابه.

أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

بعد مقتل والدها.. ابنه قاسم سليماني تحذر أمريكا من يوم أسود

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون يرصدون تعامد الشمس على حتشبسوت بالأقصر | صور

فريق من رجال الإطفاء ينقذ طفلا علق رأسه في مقعد مرحاض.. شاهد

احذر..نوع من البطاطس يؤدي إلى الوفاة