تعليم القاهرة: قرار لتنظيم آلية صرف حوافز معلمي النظام الجديد قريبا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن آلية صرف حوافز معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، سيتم تنظيمها بقرار سيتم العمل به فور صدوره قريبا.
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لجميع المديريات التعليمية، توصي بـ تفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس، والتركيز على الأنشطة الرياضية، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.
وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات توصي بالتأكيد على طلبة الصف الثاني الثانوي ومسئولي التطوير بعمل تحديث لجهاز التابلت قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 11 يناير 2020.
وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إذا حدث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يسمح للطالب بأن يستعين بتابلت المعلم ويؤدي الامتحان به.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدهما بنظام الكتاب مفتوح open book.
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لجميع المديريات التعليمية، توصي بـ تفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس، والتركيز على الأنشطة الرياضية، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.
وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات توصي بالتأكيد على طلبة الصف الثاني الثانوي ومسئولي التطوير بعمل تحديث لجهاز التابلت قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 11 يناير 2020.
وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إذا حدث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يسمح للطالب بأن يستعين بتابلت المعلم ويؤدي الامتحان به.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدهما بنظام الكتاب مفتوح open book.