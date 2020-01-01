طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستعدون لبدء الامتحانات 11 يناير .. اعرف الجدول الآن

بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي :



تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا .



ويمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 1:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .



ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 31 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .



ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.



أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي :

فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاربعاء 15 يناير 2020 اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.



ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .



ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الادبي علم النفس و الاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الاربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.



يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ابتداء من 11 يناير الجاري.وأرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة، و فيما يلي يعيد موقع صدى البلد نشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للتسهيل على الطلاب: