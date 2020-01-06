نبيلة عبيد: بلبس اللي يعجبني ومليش في الموضة.. فيديو

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها ارتدت النظارة مؤخرا بناء على تعليمات الطبيب، مضيفة "أثناء تكريمي في مهرجان الإسكندرية قررت ارتداء النظارة".





وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "بحب ألبس الحاجات اللي تعجبني ولا أتبع الموضة".





من جانبها أبدت الفنانة إسعاد يونس، سعادتها باستضافة الفنانة نبيلة عبيد، قائلة "حصلت على موقع متميز في السينما المصرية والعالم بأكمله".





وقالت الفنانة إسعاد يونس "سهل إنك تنجح مرة ولكن أصعب شيء الاستمرار على القمة لسنوات طويلة وهذا ما فعلته نبيلة عبيد".



