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محافظات

محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط في كاتدرائية الأنبا شنودة بـ عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شارك اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الإخوة الأقباط، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم مساء الاثنين، التهنئة للأسقف إيلاريون والإخوة الأقباط بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

ووجه المحافظ كلمته مهنئا، وقال: "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بالبحر الأحمر ، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلي شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

وأعرب محافظ البحر الأحمر خلال تقديم التهاني بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، وسط استقبال حافل من الأهالى، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، وأقباط البحر الأحمر خاصة.

وأشار حنفى إلى أهمية المشاركة بين المسلم والمسيحى فنحن مصريين لا فرق بيننا ، وهذه أرضنا التى نسعى جميعا للنهوض بها والحفاظ عليها ، وستظل مصر دائما وأبدا بلد الأمن والأمان كما ذكرها المولى- عز وجل-، وسيبقى الود والإخاء بيننا ولا يستطيع أحد التأثير فى هذه الروابط القوية المستمرة منذ مئات السنين.
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