AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبو يحصد 19.8 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل | فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:20 ص
أبو - حبيبي يا ليل
أبو - حبيبي يا ليل
Advertisements
سعيد فراج
يواصل كليب "حبيبي يا ليل" للفنان أبو، حصد النجاحات بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، يوم 21 أكتوبر 2019، حيث حقق الكليب 19 مليونًا و800 ألف مشاهدة.

أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف، وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية.

وكان "أبو" كشف للمرة الأولى عن الأغنية، خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

يشار إلى أن "أبو" طرح أغنية "عيش يا قلبي"، في أغسطس الماضي، والتي قام بتصويرها في لبنان، مع المخرج فادي حداد.
Advertisements

ترشيحاتنا

القوات الأمريكية تستعد لمغادرة العراق

نبيلة عبيد تكشف سبب اختفائها مؤخرا عن الساحة الفنية.. فيديو

الباز يكشف حقيقة تغريدة "خطيبى مجند ورايح ليبيا"

اتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ساديو ماني بجائزة الأفضل إفريقيا

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اكتشف بنفسك | قشر فاكهة شهيرة يساعد في تبييض الأسنان بأسرع وقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية